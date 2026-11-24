Güzeloğlu köyünde su baskını:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu köyünde gece saatlerinde su baskını meydana geldi. Köy sakinleri, yağışların ardından suyun yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine taştığını, bazı evlerde ise suyun temel seviyelerine kadar ulaştığını bildirdi.

ahır ve tarım arazilerinde zarar:

Köylüler, suyun özellikle ahırlara, samanlıklara ve tarım arazilerine zarar verdiğini vurguladı. Köy sakinleri Mert Gemici ve Mustafa Altan, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını, yağış sonrası barınaklar ve depolanan samanın zarar gördüğünü anlattı.

köy sakinlerinin talepleri:

Güzeloğlu halkı, yineleyen su baskınlarının önlenmesi için yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Köylüler, yapılacak düzenlemelerle hem tarımsal ürünlerin korunmasını hem de konutların güvenliğinin sağlanmasını istediklerini belirtti.

Köyü gece su bastı, ahırlar ve samanlıklar zarar gördü