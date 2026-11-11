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Habaş fabrikasındaki patlama soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik fabrikasındaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetti; gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Habaş fabrikasındaki patlama soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Habaş fabrikasındaki soruşturmada son durum

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada 18 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki şüphelilerin kimlikleri:

Yetkililer, gözaltına alınanlar arasında firmanın yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin bulunduğunu bildirdi.

Adliye sevki:

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi.

ALİAĞA ADALET SARAYI

ALİAĞA ADALET SARAYI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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