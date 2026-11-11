Habaş fabrikasındaki patlama soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Habaş fabrikasındaki soruşturmada son durum
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada 18 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki şüphelilerin kimlikleri:
Yetkililer, gözaltına alınanlar arasında firmanın yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin bulunduğunu bildirdi.
Adliye sevki:
İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi.
ALİAĞA ADALET SARAYI
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