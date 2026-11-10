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Habaş patlamasında kaybettiklerimiz: 17 işçinin mezar yerleri belli oldu

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki patlamada ölen 17 işçinin cenazelerinin 13'ünün İzmir'de, 4'ünün ise memleketlerinde defnedileceği açıklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Habaş patlamasında kaybettiklerimiz: 17 işçinin mezar yerleri belli oldu

Habaş patlamasında ölen işçilerin defin yerleri netleşti:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin cenazelerinin hangi mezarlıklara götürüleceği belirlendi. Yapılan açıklamalara göre, hayatını kaybedenlerin büyük bölümü İzmir'de defnedilecek; kalanlar ise memleketlerine uğurlanacak.

İzmir'de defnedilecek işçiler:

Patlamada yaşamını yitirenlerin arasında bulunan İlker Sığırtmaçoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı, Aliağa Bozköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Menemen'de ise Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı Koyundere Mezarlığı'na, Abdülkadir Kınacı Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı'na, Ceylan Bıyıklı Emiralem Mezarlığı'na, Mustafa Sert Asarlık Mezarlığı'na ve Kadir Kaan Özçelik Ulukent Mezarlığı'na defnedilecek.

Ayrıca İzmir sınırları içinde Orhan Altay Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda, Uğur Temel Buca'daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'nda ve Serkan Kurt Doğançay Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Toplamda İzmir'de defnedilecek işçi sayısı 13 olarak kayıtlara geçti.

İzmir dışına uğurlanacak işçiler:

Patlamada hayatını kaybeden diğer dört işçinin cenazesi ise memleketlerine gönderilecek. Barış Güney Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı'na, Recep Fedai Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı'na, Özcan Efe Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı'na ve Fatih Işık Kırıkkale Yuva Mezarlığı'na defnedilecek.

Aileler ve yetkililer cenaze işlemlerini koordine etmeye devam ederken, mezarlık bilgileri açıklanan isimlerin yakınlarına taziye ziyaretleri ve tören düzenleneceği bildirildi.

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN KADİR KAAN ÖZÇELİK

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN KADİR KAAN ÖZÇELİK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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