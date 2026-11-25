Habib-i Neccar Camisi'nde anma

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen program, Antakya'daki tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okunup dualar edildi.

mevlid programı ve dualar:

Programda okunan mevlid ve edilen dualar, görevleri başında yaşamını yitiren öğretmenler için rahmet niyetiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitim camiasında iz bırakan isimlerin anısını saygı ve huşu içinde yad etti; Mevlid boyunca sessiz bir taziye atmosferi hakim oldu.

öğretmenlerin hatırası ve toplumsal önemi:

Etkinlikte, hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıralarının yaşatılmasının ve emeklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. HBB temsilcileri ve vatandaşlar, bu tür anma programlarının hem kayıpların unutulmamasına hem de toplumun dayanışma duygusunun güçlenmesine hizmet ettiğini belirtti.

Programın sonunda katılımcılara lokma ve çeşitli ikramlarda bulunuldu; törene katılanlar, öğretmenleri anma geleneğinin devam ettirilmesinin toplumsal hafıza için elzem olduğunu dile getirdi.

ANTAKYA’DAKİ HABİB-İ NECCAR CAMİSİ’NDE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ.