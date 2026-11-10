Hacı Recep Camii'nde sabah buluşması: müftü cemaatle dua ve hasbihal etti

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları çerçevesinde Odunpazarı'ndaki Hacı Recep Camii'nde bir araya gelen cemaat yoğun katılımla saf tuttu. Sabahın erken saatlerinde camiye gelenler, namazın ardından oluşan manevi atmosferde dualara iştirak etti.

program ve katılımcılar:

Programa Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Odunpazarı İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımın yoğunluğu nedeniyle cami içi ve giriş kısımlarında kalabalık gözlendi.

namaz sonrası sohbet ve talepler:

Kılınan sabah namazının ardından İl Müftüsü Muharrem Gül cemaatle bir araya gelerek mahalle sakinleriyle sohbet etti ve talep ile temennileri dinledi. Buluşma, yapılan duaların ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARI ÇERÇEVESİNDE HACI RECEP CAMİİ'NDE BİR ARAYA GELEN CEMAAT, YOĞUN KATILIMLA SAF TUTTU.