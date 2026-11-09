Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda trafik kazası
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kazanın gelişimi:
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme ve tespitler:
Kaza yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı ve olayla ilgili tespitler kayda geçirildi.
Yetkililer, kazayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
ELAZIĞ’DA ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI
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