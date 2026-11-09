Dolar 50,1766 +0,08%
Euro 56,2115 +0,60%
Bist 11.575,99 +0,81%
Altın Gram 6.621,44 +0,73%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,58 -1,77%
--°

Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda trafik kazası

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve tespitler:

Kaza yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı ve olayla ilgili tespitler kayda geçirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ’DA ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzun yılların gerçeği: kayıp başvurusu cinayeti gizledi
images

Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı
images

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı
images

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aras Kargo ligde konumunu sağlamlaştırdı: ilk 8 haftada 5 galibiyet

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı

Bolvadin’de gıda işletmelerinde hijyen ve muhafaza denetimi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL