çalışmaların genel sonucu:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir haftalık çalışma döneminde kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 17 olaya müdahale etti. Ekipler, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının ortak çalışmasıyla operasyonları yürüttü.

yakalanan şahıslar ve yasal süreç:

Operasyonlarda, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 3 ay hapis cezaları olan iki kişi ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan bir kişi adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ele geçirilen malzemeler ve soruşturmalar:

Çalışmalarda ele geçirilen materyaller arasında 42 sentetik ecza hap, 16 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 av tüfeği ve 18 av tüfeği fişeği yer aldı. Olaylarla ilgili olarak 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 17 OLAYA MÜDAHALE