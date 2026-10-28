Hak-İş cumhuriyetin ikinci yüzyılında emeğin, üretimin ve demokrasinin güçlenmesini hedefliyor

HAK-İŞ’ten 29 Ekim mesajı:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı açıklamada milletin bağımsızlık ve demokrasi değerlerine sahip çıkma kararlılığını yineledi. Arslan, 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında da güçlü, bağımsız ve demokratik bir ülke hedefinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

cumhuriyetin evrensel değerleri ve toplumsal eşitlik:

Açıklamada Cumhuriyetin, vatandaşların eşit haklarla özgürce ve kardeşçe yaşadığı ortak bir gelecek güvencesi olduğu belirtildi. Arslan, kökeni, dili, dini, inancı ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin bu ülkenin eşit ve onurlu bir ferdi olduğunu kaydetti. Bu anlayışın farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir toplumsal birlik inşa ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet, bütün vatandaşlarımızın eşit haklarla özgürce ve kardeşçe yaşadığı ortak geleceğimizin güvencesidir. sözünü hatırlatan Arslan, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin Cumhuriyetin en kıymetli miraslarından biri olduğunu dile getirdi.

uluslararası dayanışma ve mazlum halklara destek:

Arslan, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dünyanın farklı yerlerinde baskı ve zulme karşı direnen halklar için ilham kaynağı olduğunu belirtti. HAK-İŞ olarak zulme, işgale ve haksızlığa karşı durmanın tarihsel ve insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Açıklamada Filistin halkına yönelik uygulamalara dikkat çekilerek, "Filistin halkına yönelik soykırım, işgal ve zulüm politikalarını sürdüren İsrail’i bir kez daha güçlü bir şekilde telin ediyoruz" ifadesine yer verildi. Arslan, çocukların, kadınların ve sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan uygulamalar karşısında uluslararası toplumun somut adımlar atması çağrısında bulundu.

ekonomik adalet, çalışma hayatı ve HAK-İŞ’in hedefleri:

HAK-İŞ’in öncelikleri arasında çalışanların insanca yaşayabileceği bir gelir, sendikal özgürlük, güvenceli istihdam ve adil bir çalışma hayatının tesis edilmesi bulunuyor. Arslan, bu hedefler doğrultusunda sendika olarak mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Ülkenin tarihsel birikimi, üretim gücü ve insan kaynağıyla karşılaştığı sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğu vurgulanırken, ülkenin bağımsızlığını güçlendiren ve kalkınmasını hızlandıran çabaların desteklendiği ifade edildi. HAK-İŞ’in ekonomik kalkınma ve toplumsal refaha katkı sunma taahhüdü açıkça dile getirildi.

HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür, Türkiye’nin gücü HAK-İŞ’in gücüdür anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini belirten Arslan, emeğin ve üretimin güçlenmesinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için temel hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Kapanışta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Arslan, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak birlik, kardeşlik, demokrasi ve refah içinde Cumhuriyetin daha nice yıllar görmesini diledi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN