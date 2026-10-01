Hakan Oral: güvenin yüküyle Erzurum için proje üretmeye devam edeceğiz

Hakan Oral yeniden başkan seçildi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına tek aday olarak girip yeniden seçilen Hakan Oral, seçim sonucunun ardından üyelerine teşekkür etti. Oral, seçimin kendileri için sadece bir görev tazeleme olmadığını; bugüne kadar ortaya koydukları çalışmaların ve Erzurum’un ekonomik geleceğine ilişkin vizyonlarının üyeler tarafından takdir edildiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

güvenin sorumluluğu:

Başkan Oral, mesajında bu sonucu hem bir gurur vesilesi hem de önemli bir sorumluluğun ifadesi olarak değerlendirdi. "Bu sonuç bizim için büyük bir gurur vesilesi olduğu kadar, aynı zamanda çok önemli bir sorumluluğun da ifadesidir" sözleriyle başlayan açıklamasında, görevi hiçbir zaman sadece makam olarak görmediklerini; Erzurum’un ticareti, üretimi, tarımı, hayvancılığı, sanayisi ve ekonomik geleceğine katkı sunmak amacıyla üstlendiklerini vurguladı.

Oral, göreve geldikleri günden bu yana üyelerin taleplerini dinlemeye, sorunları çözmek için ilgili mercilere taşımaya ve şehrin ekonomik potansiyelini öne çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Elde edilen her başarının, Borsa üyelerinin, meclisin ve çalışma arkadaşlarının katkısıyla mümkün olduğunu belirterek, bu desteğe yönelik teşekkürlerini iletti.

yeni dönem hedefleri ve öncelikler:

Hakan Oral, yeni dönemde önceliklerinin üyelerin rekabet gücünü artırmak, üretimin önündeki engelleri kaldırmak ve Erzurum’un tarım-hayvancılık potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek olduğunu söyledi. Erzurum’un tarımı, hayvancılığı, ticareti, sanayisi, gastronomisi ve turizmi gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Oral, bu potansiyelin doğru projeler, ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle harekete geçirileceğini kaydetti.

Oral, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile güçlü iş birliği içinde çalışacaklarını; makamların geçici, hizmetin kalıcı olduğunu unutmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

önemli projeler ve kurumsal vizyon:

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar arasında yeni Borsa binası, tarım ve hayvancılık projeleri, soğuk zincir yatırımları, lisanslı depoculuk, coğrafi işaret çalışmaları, gastronomi destekleri ve üyelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gibi başlıklar bulunuyor. Oral, Erzurum Ticaret Borsası’nı sadece üyelerine hizmet veren bir kurum olmaktan çıkarıp şehrin ekonomik kalkınmasına yön veren, proje üreten ve çözüm geliştiren bir yapı haline getirme hedeflerinin sürdüğünü vurguladı.

mecliste bir ilk: üç kadın üye:

Seçimlerin ardından Oral, Borsa tarihinde bir ilke imza atıldığını da duyurdu. Işılay Çakır, Merve Coşkun ve Emine Bayramoğlu isimleriyle Meclis'e giren üç kadın üyenin, kadınların iş dünyası ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Oral, kadın üyelerin katkılarının Erzurum’un ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmasını, üyelerin teveccühü için tekrar teşekkür ederek bitiren Hakan Oral, "Erzurum için söyleyecek sözümüz, yapacak işimiz ve gerçekleştirecek hedeflerimiz var. Birlikte daha güçlüyüz" ifadeleriyle yeni döneme dair kararlılığını özetledi.

ERZURUM TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN VE SEÇİMLERE TEK ADAY OLARAK GİREN HAKAN ORAL, SEÇİM SONUCUNUN ARDINDAN YAYIMLADIĞI TEŞEKKÜR MESAJINDA, KENDİSİNE VE MECLİSİNE VE YÖNETİM EKİBİNE DUYULAN GÜVEN NEDENİYLE ERZURUM TİCARET BORSASI ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.