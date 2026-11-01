Hakan Safi'den camiaya birlik çağrısı: eleştirileri mayısa saklayın

Hakan Safi'nin çağrısı: birlik ve destek zamanı

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Hakan Safi, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçını tribünden izledikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, camiadan mevcut yönetime destek istemiştir. Kasımpaşa’da doğup büyüdüğünü hatırlatan Safi, karşılamadan ötürü Davut ve Cemil başkanlara teşekkür etti.

maç sonrası gözlemleri:

Safi, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe’nin zor günlerden geçtiğini ancak kulübün büyüklüğüne vurgu yaparak eleştirilerin doğal olduğunu, bununla birlikte şu an için istifa çağrılarının veya oyunculara yönelik kötü tezahüratların kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti. Safi, sözlerini "Hiç kimse Fenerbahçe’nin aleyhine konuşmasın" diyerek özetledi.

Konuşmasında, takımın 31 Ekim tarihi itibarıyla ligde 9 puan geriye düşmüş olmasının kabul edilebilir bir sonuç olmadığını kabul ederken, bunun çözümünün kaos yaratmak değil, mevcut yönetime kenetlenmek olduğunu söyledi. Ayrıca oyuncuların morallerinin bozulduğunu ve dışarıdan gelen olumsuz seslerin sahadaki performansı olumsuz etkilediğini vurguladı.

yönetim, transfer ve seçim vurgusu:

53 yaşındaki iş insanı, şu an transfer tahtasının kapalı olduğunu ve Ocak ayına kadar yeni transfer konuşmanın anlamı olmadığını belirtti. Safi, Aziz başkana olan güvenini dile getirerek, "Bugün yapmamız gereken Aziz başkanın etrafında kenetlenmektir" dedi. Seçime ilişkin tartışmaların da camiaya fayda sağlamayacağını, seçimlerin mayıs ayında yapılacağını ve eleştirilerin o döneme saklanması gerektiğini söyledi.

Safi, seçim sonrası kendi açıklamalarına da atıfta bulunarak "Güzel bir seçim oldu. Seçimimizi yaptık, bitirdik" ifadelerini kullandı ve dünü konuşmanın kimseye fayda getirmeyeceğini belirtti. Taraftarlardan itidalli olmalarını, eleştirilerini mayıs ayına kadar ertelemelerini istedi: kimin hesabı varsa mayısta konuşulsun, o zamana kadar öncelik maçlar ve saha içi destek olsun.

taraftara çağrı ve ileriye bakış:

Safi, önümüzde Liverpool maçı gibi önemli karşılaşmalar olduğunu hatırlatarak taraftarın takımın yanında durmasının zamanının şimdi olduğunu söyledi. Eleştirmenin kolay olduğunu, ancak bir tane Fenerbahçe olduğunu vurgulayarak tüm camiadan sakin ve destekleyici olunmasını istedi. "Bir tane Fenerbahçe var, iki tane Fenerbahçe yok" diyerek birlik mesajını yineledi ve basından da provokatif söylemleri köpürtmemesini rica etti.

Özetle, Hakan Safi'nin mesajı net: eleştiriler haklı dahi olsa zamanlaması önemlidir; şu an birlik ve yönetime destek zamanı, asıl tartışma ve hesaplaşma ise mayıs ayında gerçekleşmelidir.

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NÜN SON SEÇİMİNDE BAŞKAN ADAYI OLAN HAKAN SAFİ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA OYNANAN KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.