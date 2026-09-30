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Hakkari'de çocuk kardiyoloji hizmeti güçleniyor: yeni uzman hasta kabulüne başladı

Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk, Hakkari Devlet Hastanesi'nde çocuk kardiyoloji hasta kabulüne başladı. Randevular MHRS ve Alo 182'den alınabilir.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hakkari'de çocuk kardiyoloji hizmeti güçleniyor: yeni uzman hasta kabulüne başladı

Hakkari Devlet Hastanesi'nde yeni çocuk kardiyoloji uzmanı

Hakkari Devlet Hastanesi kadrosuna atanan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk hasta kabulüne başladı. Hastane yönetiminin duyurusuna göre, Öztürk çocuk kardiyoloji alanında hasta muayenesi ve takip hizmetleri verecek.

Yeni atama ve hedeflenen hizmet güçlendirmesi

Hastane yönetimi, yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte bölgedeki çocuk kardiyoloji hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Yönetim ayrıca Uzm. Dr. Öztürk'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Randevu ve erişim bilgileri

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk'ten muayene olmak isteyen vatandaşlar randevu işlemlerini MHRS üzerinden online gerçekleştirebilecek veya Alo 182 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilecekler. Hastanenin açıklaması, hizmete erişimin kolaylaştırılmasının hasta ve aileler için öncelikli olduğu yönünde.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne katılan uzmanla birlikte bölgedeki pediatrik kardiyoloji muayene ve takibinde yerel erişimin artması bekleniyor. Hastane, hasta bilgilendirmeleri ve yönlendirmeler konusunda gerekli açıklamaları yapmaya devam ediyor.

HAKKARİ DEVLET HASTANESİ, ÇOCUK KARDİYOLOJİ UZMANI UZM. DR. KÜBRA KARANİS ÖZTÜRK’ÜN HASTA KABULÜNE...

HAKKARİ DEVLET HASTANESİ, ÇOCUK KARDİYOLOJİ UZMANI UZM. DR. KÜBRA KARANİS ÖZTÜRK’ÜN HASTA KABULÜNE BAŞLADIĞINI DUYURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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