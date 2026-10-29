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Hakkâri'de Erziki Deresi'ne uçan minibüste 20 düzensiz göçmen yaralandı

Hakkâri'nin Erziki mevkisinde Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 20 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hakkâri'de Erziki Deresi'ne uçan minibüste 20 düzensiz göçmen yaralandı

Kaza ve ilk bilgiler:

Hakkâri kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde bir minibüsün dereye uçması sonucu 20 kişi yaralandı. Olayda yaralıların tamamının düzensiz göçmen olduğu ve Afganistan uyruklu olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre kazanın yaşandığı güzergâh, Akbulut köyü yolunu kapsıyor. İddiaya göre minibüsün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve araç Erziki Deresi'ne uçtu.

Olay yerinde müdahale ve sevk:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, güvenlik güçlerinin eşliğinde ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer yaralı sayısını 20 olarak açıkladı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimlerce soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Hakkari’de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu: 20 yaralı

Hakkari’de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu: 20 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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