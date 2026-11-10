Hakkari’de öğrencilerden Atatürk’e sahneyle vefa

Hakkari'de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 88. yıl dönümünde düzenlenen tören ve programlarla anıldı. Anma etkinlikleri, valilik binası önündeki Atatürk heykeline sunulan çelenklerle başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Törenin akışı:

Çelenk sunumunun ardından program, Şehit Öğretmen Mücahit Tunç Konferans Salonunda sürdü. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve '10 Kasım ve Atatürk' konulu sinevizyon gösterimi sunuldu. Program boyunca katılımcılara Atatürk’ün hayatı ve ilkeleri aktarılarak anma geleneğinin sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Öğrenci etkinlikleri ve sergi:

Etkinliklerin en dikkat çeken bölümü öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri oldu. Öğrenciler 'Mustafa Kemal’e Seslense' adlı şiiri okudu, 'Atatürk’ün Hayatı' adlı gölge oyunu ve 'Bir Resim Yap Öğretmenim' adlı şiiri sundu; ayrıca bir Atatürk oratoryosu ile duygusal anlar yaşandı. Program, koro performansıyla zenginleşti; genç katılımcılar sahnede duygu ve saygılarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali İbrahim Taşyapan tarafından takdim edildi. Vali Taşyapan, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek tebriklerini iletti.

Konferans salonu girişinde hazırlanan 'Atatürk ve 10 Kasım' temalı sergi de ziyaret edildi. Öğrencilerin hazırladığı eserler, Vali Taşyapan ve protokol üyeleri tarafından incelendi; eserlerde Atatürk’e yönelik sevgi ve anlama çalışmaları öne çıktı.

Anma programına kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gün, Atatürk’ü anma geleneğinin yılmaz bir biçimde sürdürüldüğünü gösteren etkinliklerle son buldu.

HAKKARİ’DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.