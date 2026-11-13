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Hakkâri'de okullara yönelik önleyici güvenlik ve eğitim modeli

Hakkâri'de emniyet ve milli eğitim ortaklığı, öğrencileri aşırıcılık, narkotik ve siber suçlara karşı korumak için önleyici eğitim ve farkındalık çalışması.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hakkâri'de okullara yönelik önleyici güvenlik ve eğitim modeli

hakkâri'de eğitim ve emniyet koordinasyonu

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, öğrencilerin zararlı oluşum ve yönlendirmelerden korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi. Program, Hakkâri Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme semineriyle başladı ve emniyet ile eğitim kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

eğitimcilerin rolü ve sorumlulukları

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, okul yöneticileri ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin öğrencileri her türlü zararlı oluşum ve yönlendirmeden korumada merkezi bir görevi olduğunu vurguladı. Kızılkaya, kurumlar arası iş birliğinin güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında vazgeçilmez olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan her konuda destek veren İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

emniyetin önleyici ve farkındalık çalışmaları

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adem Öztürk seminerde aşırıcılık faaliyetleriyle, narkotik ve siber suçlarla mücadelede önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti. Erken tespit, toplumsal farkındalık ve kurumlar arası koordinasyonun öğrenci güvenliğini artırmada belirleyici olduğunu söyledi.

İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü İbrahim Murat Dur ise çocukların ve gençlerin zararlı ideolojiler ile manipülatif söylemlerden korunmasında yalnızca güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayacağını; bilinçlendirme, doğru rehberlik ve güçlü iletişimin de gerekliliğini vurguladı. Dur, okul personelinin duyarlılığının risklerin erken aşamada fark edilmesinde kilit rol oynayacağını ifade etti.

Emniyet uzmanlarının gerçekleştirdiği seminerde; aşırıcılık, narkotik ve siber suçlara karşı risklerin erken fark edilmesi, öğrencilerin zararlı yönlendirmelere karşı korunması ile okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin üstlenebileceği sorumluluklar ele alındı. Toplantı, katılımcıların bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması hedefleri doğrultusunda tamamlandı.

HAKKÂRİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞ BİRLİĞİNDE, ÖĞRENCİLERİN ZARARLI...

HAKKÂRİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞ BİRLİĞİNDE, ÖĞRENCİLERİN ZARARLI OLUŞUM VE YÖNLENDİRMELERDEN KORUNMASI AMACIYLA KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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