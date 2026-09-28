Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6640 -0,14%
Bist 12.620,39 -2,16%
Altın Gram 6.556,55 -3,64%
EUR/USD 1,1361 -0,28%
Brent Petrol 99,27 +1,88%
--°

Halil Umut Meler Çekya ile İngiltere maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere arasındaki maçı Prag'daki Fortuna Arena'da yönetecek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Halil Umut Meler Çekya ile İngiltere maçında düdük çalacak

Halil Umut Meler'e uluslararası atama

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmanın orta hakemi olarak görevlendirildi.

maç detayları:

Karşılaşma, Çekya'nın başkenti Prag'taki Fortuna Arena'da yarın saat TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka UEFA takviminde kritik bir randevu olarak yer alıyor.

hakem triosu ve VAR ekibi:

Meler'in saha içindeki yardımcıları olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Video yardımcı hakem sisteminde ise Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR görevini üstlenecek.

Bu atama, Halil Umut Meler'in uluslararası maçlardaki sorumluluklarını sürdürdüğünü gösteriyor ve turnuva organizasyonun hakem kadrosundaki rolüne işaret ediyor.

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER (ARŞİV)

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım
images

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon
images

Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor
images

Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimiyle sürdürülebilir gençlik kampları güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi