Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Haliliye belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi

Haliliye Belediyesi, Yeşilurfa İlkokulu'nda öğrencilere hijyen, akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığına karşı interaktif farkındalık eğitimi verdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Haliliye belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi

Haliliye belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi

Haliliye Belediyesi, çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla okullarda sürdürülen eğitim çalışmalarını genişleterek devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatıyla, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Birimi uzman kadrosuyla öğrencilere yönelik farkındalık programları düzenliyor.

eğitimin içeriği:

Bu çerçevede Yeşilurfa İlkokulu'nda düzenlenen eğitimlerde hijyen, akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı konuları ele alındı. Uzman ekipler, kişisel temizliğin önemi, akran ilişkilerinde saygı ve doğru iletişim kurma yolları, zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ile teknolojinin bilinçli ve kontrollü kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Eğitimler interaktif olarak yürütülüp öğrencilerin soruları yanıtlandı ve uygulamalı örneklerle desteklendi.

sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma:

Programın hedefi, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilinç kazanmalarını sağlamak ve erken yaşta sağlıklı davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak olarak belirtildi. Haliliye Belediyesi, akademik desteğin yanı sıra çocukların sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerini de güçlendirmeye odaklandığını vurguluyor. Birim yetkilileri, verilen eğitimlerin kırsal ve merkez mahallelerdeki okullarda periyodik olarak sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğretmenler eTwinning atölyesi için Sivas'ta bir araya geldi
images

Eskişehir'de eğitimcilere sosyal içerme odaklı saha eğitimi
images

Okullarda Yeşilay destekli sağlıklı yaşam ligi başladı: 110 okul katılıyor
images

Malatya Büyükşehir'den semt konaklarında akademik izleme ve destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağını duyurdu

Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı