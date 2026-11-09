Haliliye belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi

Haliliye Belediyesi, çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla okullarda sürdürülen eğitim çalışmalarını genişleterek devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatıyla, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Birimi uzman kadrosuyla öğrencilere yönelik farkındalık programları düzenliyor.

eğitimin içeriği:

Bu çerçevede Yeşilurfa İlkokulu'nda düzenlenen eğitimlerde hijyen, akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı konuları ele alındı. Uzman ekipler, kişisel temizliğin önemi, akran ilişkilerinde saygı ve doğru iletişim kurma yolları, zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ile teknolojinin bilinçli ve kontrollü kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Eğitimler interaktif olarak yürütülüp öğrencilerin soruları yanıtlandı ve uygulamalı örneklerle desteklendi.

sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma:

Programın hedefi, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilinç kazanmalarını sağlamak ve erken yaşta sağlıklı davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak olarak belirtildi. Haliliye Belediyesi, akademik desteğin yanı sıra çocukların sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerini de güçlendirmeye odaklandığını vurguluyor. Birim yetkilileri, verilen eğitimlerin kırsal ve merkez mahallelerdeki okullarda periyodik olarak sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ