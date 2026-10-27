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Halit Doğan’ın sözüyle başlayan yolculuk özel öğrencilere unutulmaz anlar sundu

Halit Doğan’ın sözüyle Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve aileleri Marmaris ve çevresinde düzenlenen geziyle unutulmaz anlar yaşadı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Halit Doğan’ın sözüyle başlayan yolculuk özel öğrencilere unutulmaz anlar sundu

Başkanın sözü gezide hayat buldu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın okula verdiği gezi sözü, Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin katıldığı kapsamlı bir gezi programıyla gerçeğe dönüştü. "Ailem Okulum El Ele Engelsiz Günlere" ve "Geziyorum, Engelleri Aşıyorum" projeleri çerçevesinde planlanan program, katılımcılara hem dinlendirici hem de sosyal açıdan zengin deneyimler sundu.

rotalar ve etkinlikler:

Gezi Marmaris merkezli olarak ilerledi; program kapsamında Marmaris, Dalyan, Köyceğiz, Burhaniye, Akyaka ve Denizli ziyaret edildi. Öğrenciler tekne turlarına katılarak deniz ve doğa ile buluştu, farklı şehirlerdeki doğal ve kültürel mekânları görme fırsatı buldu. Konaklanan otelde düzenlenen eğlence gecelerinde öğrenciler sahne alarak gösteriler sundu ve animatör ekibin etkinlikleriyle sosyal etkileşimlerde bulundu.

duygusal anlar ve topluluk etkisi:

Programın en duygusal anlarından biri, öğrencilerden birinin doğum günü kutlaması oldu. Özel hazırlanmış yaş pasta eşliğinde gerçekleştirilen sürpriz kutlama, katılımcıların duygulanmasına neden oldu. Bu tür etkinlikler öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirdiği ve ailelerle öğretmenler arasındaki dayanışmayı artırdığı gözlemlendi.

teşekkür ve değerlendirme:

Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu yönetimi, sözünü tutan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a, misafirperverliği için programın ev sahibi İbrahim Altıntaş’a ve gezi organizasyonunda emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Gerçekleştirilen etkinlik, özel öğrencilerin sosyal katılımını artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi ve benzer projelerin önemine dikkat çekildi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN’IN GEZİ SÖZÜ ÜZERİNE ATAKUM ZAFER ÖZEL EĞİTİM...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN’IN GEZİ SÖZÜ ÜZERİNE ATAKUM ZAFER ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, AİLELERİ VE ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE DÜZENLENEN GEZİ PROGRAMINDA FARKLI ŞEHİRLERİ ZİYARET EDEREK UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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