Halk pazarında sosyal dayanışma tanıtımı

Bilecik Halk Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından geliştirilen sosyal dayanışma platformu vatandaşlara tanıtıldı. Platform hakkında bilgi verildi ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tanıtım çalışmasının kapsamı:

Ekipler, pazar alanında doğrudan iletişim kurarak platformun amaçlarını, sunduğu hizmetleri ve erişim yöntemlerini anlattı. Yapılan bilgilendirmeyle platformun daha geniş kitlelere ulaşması ve vatandaşların sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması hedeflendi.

Hedef ve mesajlar:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğin önemini vurgulayarak, "Toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve vatandaşlarımızın sunulan hizmetlerden haberdar olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bilgilendirme çalışmalarımızla daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı, farkındalığı artırmayı ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplumda dayanışma bilincini güçlendirmeyi ve platformun görünürlüğünü artırmayı amaçlayan planlı bir bilgilendirme adımı olarak değerlendirildi.

BİLECİK'TE SOSYAL DAYANIŞMA PLATFORMU TANITILDI