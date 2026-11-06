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Hamidiye Mahallesi'nde son kattaki yangın: anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

İnegöl Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın son katında çıkan yangın söndürüldü; dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hamidiye Mahallesi'nde son kattaki yangın: anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

olay ve müdahale:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta saat 09.30 sıralarında, 4 katlı binanın 4’üncü katındaki bir dairede yangın çıktı. Vatandaşların durumu İnegöl İtfaiyesine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ederek yoğun duman ve alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sırasında binanın üst katındaki daire ağır hasar görürken, itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

yaralananlar ve sağlık durumu:

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen İsra A. (28) ile çocukları Muhammed E. (5) ve Reyyan E. (4), olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin acele müdahale yapıldığını belirtti.

Yangın sonucunda söz konusu daire kullanılamaz hale geldi; apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı ancak diğer katlarda can kaybı bildirilmedi.

soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde yangının kaynağı henüz belirlenemediği, hasar tespiti ve olay yeri incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Komşuların ifadeleri ve itfaiye raporları doğrultusunda yetkililer, gereken teknik incelemeyi yapacaklarını ve sonuçların açıklanacağını aktardı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER, ALEVLERE MÜDAHALE EDEREK YANGINI YAKLAŞIK 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU...

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER, ALEVLERE MÜDAHALE EDEREK YANGINI YAKLAŞIK 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALIP SÖNDÜRDÜ. YANGIN SONUCUNDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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