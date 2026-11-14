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Hamzabeyli'de 558,6 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Hamzabeyli'de Ticaret Bakanlığı ekipleri bir tırda 193 bin 31 elektronik sigara da olmak üzere 558,6 milyon lira değerinde kaçak eşya yakaladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hamzabeyli'de 558,6 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Hamzabeyli'de 558,6 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yürüttüğü operasyonda, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulmak istenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Bakanlık açıklamasına göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketler tespit edilen bir tırı takibe aldı. Araçta yapılan aramalarda 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 sigara filtresi, 4 bin 700 cep telefonu, 8 bin 233 ilaç ve 11 bin 263 gözlük ile aksesuarı bulundu.

Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değeri, açıklamada 558 milyon 594 bin lira olarak bildirildi. Operasyon sırasında yakalanan malzemelerin türü ve miktarı, hem ekonomik kayıp hem de halk sağlığı açısından dikkat çekici bulundu.

soruşturma ve bakanlık açıklaması:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik çıkarları ile güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının savunulması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık metninde ayrıca, özellikle gençlerin sağlığı ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin tavizsiz süreceği ifadesine yer verildi. Yetkililer benzer denetimlerin yıl boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 558,6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 558,6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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