Hamzabeyli'de araç takibiyle durduruldu: 558,6 milyon liralık kaçak ürünler yakalandı

Hamzabeyli gümrük sahasında büyük kaçakçılık operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda düzenlenen operasyonda, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin lira olduğu bildirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketler tespit edilen bir tırı takibe aldı. Araçta yapılan aramalarda 193.031 elektronik sigara ve aksamı, 3.600 sigara filtresi, 4.700 cep telefonu, 8.233 ilaç ve 11.263 gözlük ve aksesuarı ile diğer kaçak malzemeler bulundu. Toplam değer, kurum kayıtlarına göre 558 milyon 594 bin lira olarak kaydedildi.

soruşturma ve amaç:

Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık açıklamasında, ülkenin ekonomik çıkarları ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının savunulması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlarıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, özellikle gençlerin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceği ifade edildi.

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