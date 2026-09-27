Hangor sınıfı denizaltı uzun menzilli gemisavar kabiliyetini doğruladı

Hangor sınıfı denizaltı atış testini tamamladı:

Pakistan Donanması envanterine geçtiğimiz 30 Nisan'da katılan yeni Hangor sınıfı denizaltı, ilk gerçek mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde düzenlenen atışta denizaltıdan fırlatılan gemisavar seyir füzesi belirtilen uzun menzildeki hedefi vurdu.

Atış testini Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf takip etti. ISPR açıklamasında, operasyonel hazırlığın sürdürülmesinin ve denizde caydırıcılık kapasitesinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

teknik yetenekler ve komuta mesajı:

Donanma yetkilileri, denizaltının gelişmiş muharebe sistemleri, modern sensörler, havadan bağımsız tahrik (AIP) teknolojisi ve gelişmiş gizlilik özellikleriyle donatıldığını belirtti. Bu donanımın, denizaltının uzun süreli keşif ve taarruz görevlerinde etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Başbakan Şahbaz Şerif de yapılan deneme hakkında yaptığı açıklamada, atışın Pakistan Donanması denizaltı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını, profesyonel yetkinliğini ve muharebe kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Hükümetin, silahlı kuvvetlerin ulusal güvenlik tehditleriyle mücadeleye yönelik hazırlık seviyesini güvence altına alma kararlılığını yinelediği belirtildi.

bölgesel bağlam ve deniz güvenliği:

Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir döneme denk geliyor ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrasında kaydedildi. Uzmanlar, anlaşmanın ülkeler arasında savunma iş birliğini güçlendirebileceğini ve bölgesel güvenlik dinamiklerini etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Güvenlik kaynaklarına göre üç ülkenin deniz kuvvetlerinin toplamı yaklaşık 340 gemi civarında. Pakistan, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, Umman Denizi kıyısında yer alması nedeniyle küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip. ABD-İran geriliminin deniz taşımacılığına yönelik riskleri artırdığı bir ortamda Pakistan Donanması, Körfez ve Kızıldeniz çevresindeki deniz yollarının güvenliğinde önemli rol oynuyor.

Pakistan Donanması ayrıca, ABD öncülüğündeki Müşterek Deniz Kuvvetleri bünyesinde çok uluslu görev güçlerini düzenli olarak komuta ediyor. Bu operasyonel deneyimin, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz gibi riskli geçiş noktalarının korunmasında koordinasyon sağlamaya katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Hangor sınıfı denizaltının envantere girişinin ve gerçekleştirilen ilk gerçek mühimmat atışının, Pakistan'ın denizaltı harbi kabiliyetlerinin test edilmesi ve bölgesel caydırıcılığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

PAKİSTAN DONANMASI ENVANTERİNE GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINDA KATILAN HANGOR SINIFI DENİZALTININ, GEMİSAVAR SEYİR FÜZESİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLK GERÇEK MÜHİMMAT ATIŞINDA UZUN MENZİLDEKİ BELİRLENEN HEDEFİ BAŞARIYLA VURDUĞU BİLDİRİLDİ.