Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7431 0,00%
Bist 12.691,49 -1,61%
Altın Gram 6.609,50 -2,86%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 98,83 +1,43%
--°

Hangor sınıfı denizaltı uzun menzilli gemisavar kabiliyetini doğruladı

Yeni Hangor sınıfı denizaltı, Umman Denizi'nde yapılan atışta ISPR'ye göre gemisavar seyir füzesiyle uzun menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:42

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 15:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Hangor sınıfı denizaltı uzun menzilli gemisavar kabiliyetini doğruladı

Hangor sınıfı denizaltı atış testini tamamladı:

Pakistan Donanması envanterine geçtiğimiz 30 Nisan'da katılan yeni Hangor sınıfı denizaltı, ilk gerçek mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde düzenlenen atışta denizaltıdan fırlatılan gemisavar seyir füzesi belirtilen uzun menzildeki hedefi vurdu.

Atış testini Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf takip etti. ISPR açıklamasında, operasyonel hazırlığın sürdürülmesinin ve denizde caydırıcılık kapasitesinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

teknik yetenekler ve komuta mesajı:

Donanma yetkilileri, denizaltının gelişmiş muharebe sistemleri, modern sensörler, havadan bağımsız tahrik (AIP) teknolojisi ve gelişmiş gizlilik özellikleriyle donatıldığını belirtti. Bu donanımın, denizaltının uzun süreli keşif ve taarruz görevlerinde etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Başbakan Şahbaz Şerif de yapılan deneme hakkında yaptığı açıklamada, atışın Pakistan Donanması denizaltı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını, profesyonel yetkinliğini ve muharebe kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Hükümetin, silahlı kuvvetlerin ulusal güvenlik tehditleriyle mücadeleye yönelik hazırlık seviyesini güvence altına alma kararlılığını yinelediği belirtildi.

bölgesel bağlam ve deniz güvenliği:

Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir döneme denk geliyor ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrasında kaydedildi. Uzmanlar, anlaşmanın ülkeler arasında savunma iş birliğini güçlendirebileceğini ve bölgesel güvenlik dinamiklerini etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Güvenlik kaynaklarına göre üç ülkenin deniz kuvvetlerinin toplamı yaklaşık 340 gemi civarında. Pakistan, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, Umman Denizi kıyısında yer alması nedeniyle küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip. ABD-İran geriliminin deniz taşımacılığına yönelik riskleri artırdığı bir ortamda Pakistan Donanması, Körfez ve Kızıldeniz çevresindeki deniz yollarının güvenliğinde önemli rol oynuyor.

Pakistan Donanması ayrıca, ABD öncülüğündeki Müşterek Deniz Kuvvetleri bünyesinde çok uluslu görev güçlerini düzenli olarak komuta ediyor. Bu operasyonel deneyimin, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz gibi riskli geçiş noktalarının korunmasında koordinasyon sağlamaya katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Hangor sınıfı denizaltının envantere girişinin ve gerçekleştirilen ilk gerçek mühimmat atışının, Pakistan'ın denizaltı harbi kabiliyetlerinin test edilmesi ve bölgesel caydırıcılığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

PAKİSTAN DONANMASI ENVANTERİNE GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINDA KATILAN HANGOR SINIFI DENİZALTININ...

PAKİSTAN DONANMASI ENVANTERİNE GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINDA KATILAN HANGOR SINIFI DENİZALTININ, GEMİSAVAR SEYİR FÜZESİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLK GERÇEK MÜHİMMAT ATIŞINDA UZUN MENZİLDEKİ BELİRLENEN HEDEFİ BAŞARIYLA VURDUĞU BİLDİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuduz önlenebilir ama ölümcül; bilinç ve tek sağlık vurgusu
images

Bağlamış'tan borsanın geleceği için sandığa çağrı
images

anadolu yakasında gece başlayan yağış sabah yoğunluğa dönüştü
images

Dışkıda kan görülmesi ihmal edilmemeli: ne zaman doktora başvurmalısınız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Havaya ateş açtı, sığındığı tamirci dükkanında darp edildi

Kına gecesinde havaya ateş: görüntüler jandarmayı müdahaleye sevk etti

Erzurum'da 53 yıl boyunca orijinalliğini koruyan Alparslan Türkeş'in ilk sahibine ait caprice

Nazilli'de motosiklet kulübüne hayat kurtaran ilk yardım eğitimi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi