harçlıktan 3D üretime: 12 yaşındaki Musab’ın teknoloji yolculuğu

harçlıktan başlayan merak ve ilk adımlar:

Gümüşhane kent merkezinde Gazipaşa Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarla aldığı 3D yazıcı sayesinde üretime başladı. Başlangıçta dron almak için biriktirdiğini söyleyen Musab, birikimini önce yazıcıya yatırdı; daha sonra yazıcıdan elde ettiği geliri dron almak için kullandı.

Yılmaz, yazıcıyı kullanmayı hem babasından hem de YouTube videolarından öğrendiğini belirtiyor. Dijital dünyayı tüketmek yerine bilgisayar yazılımlarıyla tasarım yapmayı tercih eden genç tasarımcı, bu yaklaşımıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

tasarımdan ürüne: yöntem ve üretim süreci:

Musab tasarımlarını bilgisayarda hazırlarken Tinkercad ve Meshy AI gibi araçlardan yararlanıyor. Ardından modellerini Bambu Lab yazıcısına aktararak baskıya hazırlıyor; filament takımı ve son işlemlerle ürünleri tamamlayıp satışa sunuyor.

Ürettiği ürünler arasında anahtarlık, oyuncak, eğitim araçları ve karanlıkta parlayan ejderha gibi tasarımlar yer alıyor. Yazıcıdan çıkan parçaların kenar, yüzey ve montaj işlemleri yapıldıktan sonra anahtarlık halkaları takılıyor ve satışa hazır hâle getiriliyor.

aile desteği, tanıtım ve satış kanalları:

Musab’ın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını annesi Zehra Yılmaz yönetiyor. Zehra Hanım, Halk Eğitimi Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışıyor ve oğlunun üretim sürecinde ailecek rol aldıklarını söylüyor. Aile, Musab’ın okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibini yapıyor ve zaman zaman farklı dükkânlarda stantlar kurarak ürünlerini sergiliyorlar.

Musab yalnızca satmakla kalmıyor; arkadaşlarına ve kardeşinin sınıfına da hediyeler veriyor. Kardeşinin sınıfındaki öğrencilere hazırladığı kitap ayraçları ve çarpım tablosu kartları gibi eğitim materyalleri, üretimin eğitimle buluştuğu örnekler arasında.

Musab, arkadaşlarının meraklı tepkilerinden güç alıyor: "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?’ diye heyecanlandılar" diye aktarıyor. Üretim sürecinin onun iletişim ve özgüven gelişimine katkıda bulunduğunu aile de gözlemliyor.

gelecek planları ve öğrenme yaklaşımı:

Genç üretici ileride kendi markasını kurmayı hedefliyor: "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" diyor. Hem tasarım yapmaktan hem de hazırladığı modelleri ürüne dönüştürmekten keyif aldığını belirten Musab, yaşıtlarına da üretimi tavsiye ediyor.

Anne Zehra Yılmaz, çocuklarına emek ve birikimle istedikleri hedeflere ulaşmayı öğretmeye çalıştıklarını vurguluyor: "Biz Musab Taha’ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık." Ayrıca oğlunun okulunu temsilen katıldığı robot yarışması gibi deneyimlerin de teknolojiyle iç içe büyümesine katkı sağladığını belirtiyor.

Musab’ın hikâyesi, birikimle alınan küçük bir cihazın doğru yönlendirme ve azimle nasıl somut üretime, gelir elde etmeye ve kişisel gelişime dönüştüğünü gösteriyor. Aile ve okul desteğiyle devam eden bu süreç, genç tasarımcının marka kurma hedefiyle daha da olgunlaşacağa benziyor.

GÜMÜŞHANE GAZİPAŞA ORTAOKULU 6’NCI SINIF ÖĞRENCİSİ 12 YAŞINDAKİ MUSAB TAHA YILMAZ, BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIKLARIYLA SATIN ALDIĞI 3D YAZICI SAYESİNDE KENDİ ÜRÜNLERİNİ TASARLAYIP SATMAYA BAŞLADI. DİJİTAL DÜNYAYI TÜKETMEK YERİNE ÜRETİME ODAKLANAN GENÇ YETENEK, YAŞITLARINA İLHAM VERİYOR.