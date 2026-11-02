Harşit savunması Gümüşhane'de akademik gündeme taşındı

Gümüşhane Üniversitesi'nde Harşit savunması değerlendirildi

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

rektörün vurguları:

Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Rus kuvvetlerinin Kars, Sarıkamış, Erzurum ve Bayburt üzerinden ilerleyişinin Vehip Paşa komutasındaki birlikler tarafından Harşit Savunma Hattı'nda yaklaşık iki yıl boyunca durdurulduğunu belirterek, Harşit Zaferi'nin Çanakkale ve Sakarya zaferleri kadar önemli olduğunu söyledi ve bu gerçeğin daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, üniversite bünyesinde kurulan Harşit Zaferi Araştırma Grubu ile Devlet Arşivlerinden yaklaşık 4 bin belgeyi üniversiteye kazandırdıklarını, belgelerin tercümesi, savunma hatlarının haritalandırılması ve köylerde yürütülen sözlü tarih araştırmaları için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

konuşmacılar ve ele alınan konular:

Konferans, moderatörlüğünü Doç. Dr. İlhan Gök'ün yaptığı oturumda gerçekleşti. Programa konuşmacı olarak Doç. Dr. Recep Çelik (Gümüşhane Üniversitesi), Doç. Dr. Fatih Özçelik (Düzce Üniversitesi) ve Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Adnan Yazıcı katıldı.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Doğu Cephesi'ndeki gelişmeler, Harşit Savunma Hattı'nda verilen mücadele ve bölgenin Millî Mücadele tarihindeki yeri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar, bölgenin Millî Mücadele içindeki rolünün görünürlüğünün artırılması ve arşiv ile saha çalışmalarıyla tarihsel hafızanın güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN KONFERANSTA HARŞİT SAVUNMASI’NIN MİLLÎ MÜCADELE SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ ELE ALINDI. REKTÖR PROF. DR. OKTAY YILDIZ, HARŞİT ZAFERİ’NİN ÇANAKKALE VE SAKARYA ZAFERLERİ KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ. (GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. OKTAY YILDIZ)