Hasanbey'de şap görüldü: Eskişehir hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı vakası üzerine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Pazar faaliyetleri ve ulaşım kısıtlaması:

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, Muttalip-Sarıcakaya yolu 2’nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda hayvan giriş çıkışları ve pazar faaliyetleri durduruldu. Söz konusu pazar, her hafta çarşamba günleri üretici ve yetiştiricilere hizmet veriyordu.

Alınan önlemler ve beklenen süreç:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hastalığın yayılma riskine karşı bölgede gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığı kaydedildi. Hayvan pazarı, hastalık gözetim bölgesi kapsamında yer aldığı için yeni bir duyuru yapılıncaya kadar ve ikinci bir emre kadar faaliyet göstermeyecek.

İlgili ekipler bölgedeki izlemleri ve müdahaleleri sürdürecek; pazarın tekrar açılmasına ilişkin tüm bilgilendirme yetkili kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulacak.

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI HASANBEY MAHALLESİ’NDE ŞAP HASTALIĞI VAKASININ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA AİT HAYVAN PAZARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI. ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN ALDIĞI KARAR DOĞRULTUSUNDA, HAYVAN PAZARINDAKİ FAALİYETLER İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR DURDURULDU.