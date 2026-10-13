Hasdal bağlantı yolunda hafriyat kamyonu bariyerleri aşıp İSKİ bahçesine düştü

İstanbul Eyüpsultan'da, Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, ardından önündeki araçlara çarpıp İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki otoparka düştü. Olay, sabah saatlerinde trafiği etkiledi ve bölgeye polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza zinciri:

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hasdal - Okmeydanı bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Kadri T. yönetimindeki 34 KPV 195 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından kamyon ilerlemeye devam etti ve bağlantı yolunda bulunan 34 DMB 234 plakalı araca arkadan vurdu.

Çarpmanın etkisiyle yol çizgisinden çıkan kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu yola girerek burada Selahattin K. idaresindeki 34 HJE 574 plakalı araca çarptı ve devamında bahçedeki otoparka düştü. Kazanın ilk anları bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı; görüntülerde kamyonun bariyerlere çarpması, önündeki araca vurması ve sonrasında İSKİ önünde bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.

Müdahale ve durum:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtarmak için çalıştı. Kamyon sürücüsü Kadri T. ile otomobil sürücüsü Selahattin K., ekiplerin müdahalesiyle araç içinden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kamyonun otoparktan çıkarıldığı ve kaza bölgesinin drone ile havadan görüntülendiği belirtildi. Ekipler kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; başlangıç aşamasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin kazanın ilk belirlenen nedeni olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi devam ediyor.

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