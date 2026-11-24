olayın gelişimi

Hatay’ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesinde, bir evde kullanılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu bir vatandaş etkilendi. Olayı fark eden çevre sakinleri durumu bildirirken, bölgeye sevk edilen HBB ekipleri kısa sürede müdahale etti.

ilk müdahale ve sağlık süreci

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle evden çıkarılan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta, kontrol ve tedavi amacıyla hastaneye götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

karbonmonoksit tehlikesi ve uyarılar

Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz bir gaz olduğu için evlerde fark edilmesi zor olabilir; soba ve ısıtma cihazlarının bakımı önem taşıyor. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için düzenli bakım, yeterli havalandırma ve gaz kaçaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

HASSA’DA KARBONMONOKSİT GAZINDAN ETKİLENEN VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.