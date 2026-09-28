hastanede hijyen seferberliği: yeni 'hijyen ve temizlik timi' görevde

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yeni hijyen yaklaşımı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla hastane genelinde hijyen ve temizlik uygulamalarını güçlendirmek için Hijyen ve Temizlik Timi oluşturdu. Yönetimin kurduğu özel ekip, polikliniklerden yataklı servislere kadar farklı birimlerde planlı ve detaylı temizlik ile sterilizasyon çalışmaları yürütüyor.

çalışma kapsamı:

Oluşturulan ekip, hastanenin yoğun kullanılan alanlarında düzenli aralıklarla denetim yapıyor; ihtiyaç tespit edilen noktalarda anında müdahale ederek temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Çalışmalar, hastanenin mevcut genel temizlik uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte olup özellikle hasta trafiğinin yoğun olduğu bölümlere odaklanıyor.

hedef ve uygulama sürekliliği:

Hastane yönetimi, kaliteli sağlık hizmetinin temel unsurlarından birinin hijyen olduğunu vurguluyor. Ekipin çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor ve hastanenin değişik noktalarında görev yapan temizlik personeli ile koordinasyon içinde yürütülüyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde her ay ortalama 110 bin kişiye sağlık hizmeti verilirken, yeni timin hedefi hizmetlerin güvenli ve konforlu bir ortamda sunulmasına katkı sağlamak olarak belirlendi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HASTA, HASTA YAKINLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA TEMİZLİK VE HİJYEN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜRKEN, HASTANENİN HİJYEN STANDARTLARININ DAHA DA YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA "HİJYEN VE TEMİZLİK TİMİ" OLUŞTURULDU.