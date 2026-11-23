Bağış, evde sağlık hizmetlerinde kullanılacak

Malatya’nın Darende ilçesinde hayırseverler Ahmet ve Fatih Karagülle, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne araç hibe etti. Destek, birimin sahada yürüttüğü hizmetlerin erişilebilirliğini güçlendirmek amacıyla sağlandı.

bağışın teslimi:

Hastaneye bağışlanan aracın teslim protokolü gerçekleştirildi. Protokol kapsamında araç, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin çalışmalarında kullanılmak üzere teslim alındı ve hizmetlere entegrasyonu sağlanacak.

hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Hastane yönetimi, sağlanan araç desteği için Karagülle kardeşlere teşekkür etti. Yapılan açıklamada, bu tür bağışların birimin hizmet kapasitesine doğrudan katkı sunduğu vurgulandı.

DARENDE DEVLET HASTANESİ’NE ARAÇ HİBESİ