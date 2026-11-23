Antalya Kepez'te yaşanan olayın kısa özeti

Antalya'da trafik kazası sonrası hakkında haciz davası açılan ve maaşına bloke konulan Haydar P., sokakta durduğu bir ikametin önünde park halindeki aracın plakasında gördüğü galeri isminden yola çıkarak evin kendisine dava açan kişilere ait olduğunu düşündü. 2023 yılında geçirdiği kaza nedeniyle açılan davada Araç Mahrumiyet Bedeli talep edildiği ve hesaplarına bloke konulduğunu belirten Haydar P., tepkisini şiddetli bir eylemle göstermek istedi.

Olayın başlangıcı:

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5525 Sokak üzerinde meydana geldi. Şahıs, yanında getirdiği tutuşturucu jeli kapının önüne koyduğu tahta parçalarının üzerine döktü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evi yakacağını bildirip ihbar etti. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkna süreci ve sonrasında:

Ev sahibi dışarı çıkarak şahsa yanlış adrese geldiklerini söyledi. Polis ekiplerini gören Haydar P. bu kez üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkarıp kendine zarar vermeye başladı. Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere, kazaya karışan karşı tarafın 1.22 promil alkollü çıktığını, aracın sanayide beklediği süre boyunca kullanılmadığı için zarar gördükleri gerekçesiyle yaklaşık 650 bin TL'ye yakın haciz davası açıldığını ve hesaplarına bloke konulduğunu anlattı.

Cinayet Büro Amirliği ve müzakereci polis memuru tarafından yürütülen görüşmeler yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmelerin sonunda Haydar P. ikna edilerek elindeki bıçağı polis ekiplerine teslim etti. Olay yerinde bekleyen 112 Sağlık ekipleri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan küçük çaplı kesilere pansuman yapıldı. Ardından şahıs, ifade işlemleri için polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

İHBAR ÜZERİNE ADRESE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI EKİBİN YANI SIRA, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. OLAYDAN HABERSİZ DIŞARI ÇIKAN EV SAHİBİNİ YANLIŞ ADRESE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİNİ GÖREN ŞAHIS BU KEZ ÜZERİNDE TAŞIDIĞI EKMEK BIÇAĞINI ÇIKARTARAK KENDİSİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI.