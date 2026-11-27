Hatay’da 140’ıncı cami ibadete açıldı:

Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde inşa edilen ve Bohşin Cami olarak anılan yapı, Vali Mustafa Masatlı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ibadete açıldı. Açılış töreninde caminin yerel halk için taşıdığı sembolik önem vurgulandı; yapı aynı zamanda bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının dini ve toplumsal boyutunu gösteren bir adım olarak sunuldu.

Yıkımın ardından başlatılan seferberlik:

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ciddi hasar görmüş, birçok konut ve kamu binası zarar görmüştü. Deprem sonrası dönemde Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülen iş birliğiyle, kullanılamaz hale gelen camilerin yerine yenileri yapılması ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni ibadethaneler kazandırılması hedeflendi. Bu kapsamda kentte kısa sürede 140 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açıldı; ayrıca 24 cami ve 19 Kur'an kursu için imar ve inşa çalışmaları sürüyor.

Vali masatlı'nın değerlendirmesi:

Vali Mustafa Masatlı açılışta, "Bu cuma günü 140’ıncı camimizi hizmete açmış olduk" ifadelerini kullandı. Masatlı, asrın felaketi sonrası evlerin, iş yerlerinin, hastanelerin ve okulların yeniden inşasının yanı sıra ibadethanelerin de vatandaşların katkılarıyla önceliklendirildiğini belirtti. Konuşmasında ayrıca Halit Kılıç Camisi'nin Antakya ve Hatay için hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.

Yerel düzeyde tamamlanan ve devam eden çalışmalar, sadece fiziki yapıyı yeniden kurmakla kalmayıp toplumsal yaşamın normalleşmesine ve sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bohşin Mahallesi'ndeki bu açılış, bölgedeki ihya sürecinin hem hızlandığını hem de çeşitlendiğini göstermesi bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor.

HATAY'DA ASRIN FELAKETİ OLARAK NİTELENDİRİLEN DEPREMİN ARDINDAN İNŞA EDİLEN 140'INCI CAMİ OLAN ‘AVUKAT HALİT KILIÇ CAMİİ', VALİ MUSTAFA MASATLI'NIN KATILIMIYLA İBADETE AÇILDI.