Hasat bereketi fabrikalarda yoğunluk oluşturdu:

Hatay'da 2026 kışı ve ilkbaharında etkili olan yağışlar zeytin üretiminde artış getirdi. Bölgedeki üreticiler, ağaçlardaki verimin geçtiğimiz yıla göre yaklaşık iki katına çıktığını belirtiyor. Hassa ilçesi ve özellikle Küreci Mahallesi'nde hasada çıkan çiftçiler, mahsullerini yağ haline getirmek için zeytinyağı fabrikalarına taşıyor. Fabrikalarda yüzlerce torba zeytin beklerken, iş yoğunluğu gece saatlerine kadar sürüyor.

fiyat ve verim detayları:

Küreci Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikası işletmecisi Hidayet Solak, bu yıl verimin geçen yıla göre yüzdeye yakın arttığını ve yağ satış fiyatının litre başına 200 TL olduğunu aktardı. Solak, geçen yıl litre fiyatının 300 TL olduğunu, bu yıl ise fiyatların düştüğünü söyledi. Ayrıca bu sezon salamuralık zeytinin daha az tercih edildiğini, bunun da üründe yağlılık yönünde bir eğilim yarattığını belirtti. Ağaçlarda zeytin yoğunluğunun fazla olmasının yağ verimini düşürdüğünü, yağ verim oranının ise %10 ile %15 arasında değiştiğini ifade etti.

üreticilerin gözlemleri ve beklentiler:

Üreticiler arasında verim artışından memnun olanlar var. Zeytin üreticisi Mustafa Pat deprem sonrası Konya'ya yerleştiğini, bu hasat döneminde tekrar bölgeye gelerek toplama yaptığını söyledi. Pat, bu yıl salamura zeytine geç kaldığı için az yaptığı fakat genel olarak verimin her yıla göre yaklaşık iki kat arttığını vurguladı ve verimden memnun olduğunu belirtti. Üreticiler, artan miktarın fabrikalara yük bindirdiğini ve iş akışının yoğunlaştığını ifade ediyor.

Sonuç olarak 2026 yağışlarının etkisiyle Hatay'da zeytin rekoltesi belirgin şekilde yükselirken, piyasada litrelik zeytinyağı fiyatı geçen yıla göre gerilemiş durumda. Üreticiler mahsullerini zamanında fabrikalara ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyor ve öğütme mesaisi geceye kadar uzanıyor.

Verimin geçtiğimiz yıla oranla 2 kat arttığı zeytinde fabrikalarda yoğun yağ mesaisi