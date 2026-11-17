Kazanın meydana gelişi ve müdahale:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye düştü. Kazada araç içinde yaralı halde mahsur kalan sürücü bulundu.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler, araç içinde sıkışan yaralı sürücüyü yapılan müdahale ile güvenli şekilde çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim:

Çıkarılan sürücü, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre sürücünün tedavi ve değerlendirmesi sağlık ekipleri tarafından yapılmak üzere devralındı.

KIRIKHAN’DA DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN YARALI SÜRÜCÜ KURTARILDI.