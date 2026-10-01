Hatay'da dorseden taşan hurda demir yükü trafikte tehlike yarattı

Olay

Hatay'da seyir halinde olan bir tırın dorsesinden taşacak şekilde yüklenmiş hurda demir taşıması, yoldaki diğer sürücülerde endişe yarattı. Antakya - İskenderun yolunda kaydedilen görüntülerde, yükün dorsenin üzerinden taştığı ve yol güvenliğini riske attığı görüldü.

görüntüler ve ekiplerin müdahalesi:

Olay, trafikte bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından harekete geçen trafik şube müdürlüğü ekipleri, tırın ve sürücüsünün kimliğini belirledi. Ekipler, gerek yükleme düzeni gerekse araç güvenliği açısından inceleme yaptı.

ceza ve güvenlik uyarısı:

Yapılan tespitler doğrultusunda araç sürücüsüne, karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmaktan dolayı 3 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yükleme sırasında dorselerin taşıma sınırlarına ve bağlama kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Görüntüler, trafikte düzensiz yüklemenin yol açabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi; emniyet güçleri benzer vakalarda sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini belirtti.

HATAY’DA DORSENİN ÜZERİNDEN TAŞACAK ŞEKİLDE HURDA DEMİR TAŞIYAN TIR, TRAFİKTEKİ DİĞER ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ TEDİRGİN ETTİ. YÜREKLERİ AĞZA GETİREN TIR, TRAFİKTE CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.