Hatay’da eğitim altyapısı yeniden şekillendi: 254 yeni okul hizmete girdi

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Hatay'ta, eğitim tesislerinin yeniden inşa ve onarım çalışmaları hızla sürdü. Kent genelinde yürütülen projeler sayesinde deprem sonrası yıkılan eğitim kurumlarının yerine yeni okullar kazandırıldı ve mevcut binalarda kapsamlı güçlendirmeler yapıldı.

yeniden yapılanma ve sayısal tablo:

Vali Mustafa Masatlı tarafından paylaşılan verilere göre, depremde hasar gören ya da yıkılan eğitim kurumlarına yönelik çalışmalarda belirgin bir ilerleme sağlandı. Kentte toplam 254 yeni okul tamamlanarak hizmete alındı. Bunun yanında 145 eğitim kurumu güçlendirme çalışmalarıyla sağlamlaştırıldı ve 944 eğitim kurumu büyük onarımdan geçirildi. Halen 47 yeni okulun inşaatı devam ediyor.

Bu adımlar, yerel ve merkezi kaynakların koordinasyonu ile yürütülen projelerin sonucu olarak öne çıkıyor. Okulların hızlı teslimi, eğitim yılının kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi açısından öncelikli hedeflerden biri oldu.

gülderen örneği ve değerlendirmeler:

Gülderen Anadolu Lisesi, depremin ardından hayata geçirilen yeni eğitim yatırımlarından biri olarak hizmete alındı. Vali Masatlı, Gülderen bölgesinin TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutların ilk yaşam alanlarından olduğunu belirterek bölgenin kendileri için "çok özel ve anlamlı" olduğunu ifade etti. Masatlı, çocukların daha modern ve güvenli eğitim ortamlarında geleceklerine hazırlandıklarını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Masatlı ayrıca, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla mevcut derslik sayısına önemli bir ilave sağlanacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, Şubat 2023'teki derslik sayısının üzerine 3 bin 600 yeni derslik daha kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Hatay'daki eğitim altyapısının onarımı ve yenilenmesi süreçleri, hem fiziki mekanların yeniden inşasını hem de eğitim sürecinin sürekliliğini sağlamaya odaklanıyor. Tamamlanan ve devam eden projeler, bölgedeki öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ve nitelikli mekânlarda eğitimine devam etmesine olanak tanıyor.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde inşaatı süren okulların teslimi ve güçlendirme çalışmalarıyla ilgili takvimin devam ettiğini, eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtiyor.

VALİ MUSTAFA MASAATLI