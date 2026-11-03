Hatay’da gönüllülük köprüsü: Kızılay sokağı törenle açıldı

Kızılay sokağı törenle açıldı:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyelerinin katılımıyla, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan Kızılay Sokağı düzenlenen törenle açıldı. Açılış programı, kurumun şehir yaşamına dokunan yüzünü görünür kılmayı amaçlayan bir adım olarak takdim edildi.

Masatlı'nın vurguları:

Vali Masatlı konuşmasında Türk Kızılayın savaş, afet ve insani yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çekti ve kurumun toplumsal dayanışma ile gönüllülük kültürünün önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti. Masatlı, faaliyetlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve gönüllü sayısının artırılmasının önemine işaret etti.

Konuşmasında ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından, Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılay’ın sunduğu katkılara değinildi. Masatlı, beslenme, barınma ve insani yardım alanlarında sağlanan destekler dolayısıyla Kızılay ailesine teşekkür etti.

Geleceğe yönelik beklentiler:

Açılışta öne çıkan diğer nokta, Kızılay Sokağı'nın özellikle çocuklar ve gençler arasında yardımlaşma ile gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına sağlayacağı katkı oldu. Protokol, mekanın bilgilendirici ve katılımcı bir ortam olarak hizmet vermesini beklediklerini ifade etti.

Tören, Kızılay Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak tamamlandı ve yetkililer, sokağın toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmeye devam etmesini temenni etti.

HATAY’DA KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA HAZIRLANAN KIZILAY SOKAĞI TÖRENLE AÇILDI.