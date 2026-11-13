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Hatay’da konaklama işletmelerine yönelik güvenlik ve kayıt denetimi

Hatay'da 13 konaklama tesisi denetlendi, 57 kişi GBT/UYAP sorgusuna tabi tutuldu. Bir işletmeye mesul müdürlük belgesi olmadığı için idari işlem uygulandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay’da konaklama işletmelerine yönelik güvenlik ve kayıt denetimi

Denetim gerçekleştirildi:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde 16.00-18.00 saatleri arasında il merkezinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve sorgulamalar:

Denetimler kapsamında 13 pansiyon, otel ve apart otel kontrol edildi. Yapılan kimlik ve kayıt incelemeleri sırasında 57 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

Tespit ve uygulanan işlem:

Kontrollerde mesul müdürlük belgesi bulunmadığı tespit edilen 1 işletmeye idari işlem uygulandı.

HATAY’DA OTEL, PANSİYON VE APART OTELLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HATAY’DA OTEL, PANSİYON VE APART OTELLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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