Hatay’da konaklama işletmelerine yönelik güvenlik ve kayıt denetimi

Denetim gerçekleştirildi:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde 16.00-18.00 saatleri arasında il merkezinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve sorgulamalar:

Denetimler kapsamında 13 pansiyon, otel ve apart otel kontrol edildi. Yapılan kimlik ve kayıt incelemeleri sırasında 57 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

Tespit ve uygulanan işlem:

Kontrollerde mesul müdürlük belgesi bulunmadığı tespit edilen 1 işletmeye idari işlem uygulandı.

HATAY’DA OTEL, PANSİYON VE APART OTELLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.