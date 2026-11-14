Hatay'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü kurtarılamadı

kaza ve müdahale:

Kaza, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Sönmez idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi ve araç hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sönmez, hastaneye sevk edildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

32 yaşındaki sürücü Bekir Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri ve Cumhuriyet savcılığının talimatıyla inceleme başlatıldı.

HATAY'DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINA DEVRİLEN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ.