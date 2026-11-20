Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Abdurrahman Türkmen başkanlığında madde bağımlılığı ile mücadele ve tarımsal alanlarda yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum personeline yönelik sunumlar yapılarak uygulamalara dair genel çerçeve paylaşıldı.

Toplantının içeriği:

Toplantıda, madde bağımlılığı ile mücadelenin önemi üzerinde duruldu; farkındalık artırma ve önleme yöntemleri tartışıldı. Katılımcılara, bağımlılıkla mücadelede toplumsal rolün yanı sıra kurum içi sorumluluklar hakkında bilgi verildi. Sunumlarda özellikle erken müdahale, bilinçlendirme ve personelin sahada dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı.

Kurumsal iş birliği ve yasal çerçeve:

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sunumlarda, tarımsal alanlarda görülen yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik uygulama yöntemleri ve ilgili yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki izleme ile müdahale süreçlerinin netleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonuçları çerçevesinde, personelin bilgilendirilmesi ve mevzuat uygulamalarının takibi yönünde adımların atılması kararlaştırıldı. Katılımcılar, hem bağımlılıkla mücadelede hem de tarımsal alanlarda suçla mücadelede sorumluluklarının önemine vurgu yaptı.

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE YASA DIŞI KENEVİR EKİMİYLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.