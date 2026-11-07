Hatay'da TOKİ ve Emlak Konut rezerv alanlarında ilerleme ve koordinasyon vurgusu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

toplantıda ele alınan başlıca konular:

Gündemde, 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan yeniden ihya ve inşa çalışmaları kapsamında TOKİ ve Emlak Konut tarafından yürütülen rezerv alan projelerinin mevcut durumu yer aldı. Toplantıda rezerv alanlardaki fiziki ilerleme ile sahada yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

iş birliği ve koordinasyon:

Katılımcılar projelerin hızlı, koordineli ve titizlikle sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, saha çalışmalarının eşgüdümlü yürütülmesi ve kaynakların etkin kullanımı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca, uygulamaların yakından izlenmesi ve ilerlemenin düzenli raporlanması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Yetkililer çalışmaların koordinasyon içinde devam edeceğini belirtti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA TOKİ VE EMLAK KONUT REZERV ALANLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.