olayın ayrıntıları:

Hatay'da kayıp ilanı verilen bir kişiyle ilgili soruşturmada, 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar'ın gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve kadının eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İddialara göre Bezar, Kars'tan Antakya'ya gelip görüştüğü M.K. ile olan ilişki nedeniyle E.C.K. tarafından hedef alındı.

suçun işleniş biçimi:

Soruşturma kayıtlarına göre, E.C.K. ile eşi M.K. plan yaparak Bezar'ı bıçakladılar. Cesedi yok etmek amacıyla aile üyelerinin yardımıyla varil içine koyup yakmaya çalıştıkları, ancak bu çabanın sonuc vermemesi üzerine geriye kalan bedeli çuvala koyarak Asi Nehri kıyısına attıkları ortaya çıktı.

soruşturma ve adli süreç:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Bezar ile M.K. arasındaki ilişkinin daha önce uyuşturucu madde alım-satımı ve kullanımı nedeniyle kurulduğu tespit edildi. M.K. ifadesinde Bezar'ın Antakya'ya kendisiyle görüşmek için geldiğini, eşinin durumu öğrenmesi sonrası tartışma çıktığını söylediği kayıtlara geçti.

Asi Nehri'nde dalgıç polislerince yapılan arama çalışmalarında Bezar'ın çuval içinde cesedi bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan karı-koca ile onlara yardım ettiği belirtilen aile yakınları toplam 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet birimleri soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor; adli süreç ve ifadelere ilişkin gelişmeler yetkili kurumların açıklamalarıyla takip edilecek.

Yasak ilişki cinayeti: Varilde yakarak yok edemedikleri cesedi çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar