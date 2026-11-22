Kaza yeri ve koşullar:

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki üst geçitte yağış nedeniyle yolların kayganlaşması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan bir Tofaş marka otomobil hurdaya döndü; araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müdahale ve yaralananlar:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk etapta 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere kaldırılması sonrası yapılan müdahaleler sırasında 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez yaşamını yitirdi; Elif'in anne ve babasının durumu da ağır olarak bildirildi. Bu gelişmelerle birlikte kazada toplam 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı ve yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak açıklandı.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde ve araçlarda yapılan tespitlerin ardından kazanın nedenine ilişkin detaylı rapor hazırlanacak.

HATAY'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI VE 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI. KAZADA PARÇALANARAK HURDAYA DÖNEN TOFAŞ MARKA OTOMOBİL 9 YAŞINDAKİ ELİF REYHAN ÖREZ'E MEZAR OLDU.