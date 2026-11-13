Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Hatay'ın mutfak mirasını iklim eylemiyle buluşturdu

Başkan Mehmet Öntürk, COP31'de Hatay mutfağının korunmasını, deprem sonrası restorasyonu ve küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkilerini anlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hatay'ın mutfak mirasını iklim eylemiyle buluşturdu

Mehmet Öntürk'ün COP31 katılımı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Gastronomiden Küresel Eyleme Paneli'nde konuştu. Öntürk, konuşmasında hem Hatay'ın zengin gastronomi mirasını hem de iklim değişikliğinin gıda üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı.

coğrafi işaret ve tescil çalışmaları:

Öntürk, kentte yürütülen tescil ve coğrafi işaret çalışmalarına dikkat çekti. Hatay'da şu an 600 tescilli ürün bulunduğunu, deprem öncesi 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 79'a çıkarıldığını ve ayrıca 30 ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını açıkladı. Bu çabaların, yerel üreticinin korunması ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı.

israfla mücadele ve yeniden yapılanma:

Depremler sonrası zarar gören gastronomi evleri ile Gastronomi Okulu'nun yeniden inşa edilip hizmete açıldığını söyleyen Öntürk, Hatay mutfak kültüründe israfa yer olmadığını belirtti. Ekmek, sebze ve meyvelerin farklı şekillerde değerlendirilerek tüketime kazandırıldığına dikkat çekti. Ayrıca yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüldüğünü ve kentte Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birinin kurulduğunu aktardı.

küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkileri:

Öntürk, küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Aşırı yağış ve kuraklık gibi iklimsel uçların tarımsal üretimi zorlaştırdığını, bunun sonucunda üretim kayıpları ve tarlada kalan ürünlerin önemli bir israf kaynağı olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede dünya genelinde yeni planlama ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hatay örneği üzerinden yapılan sunum, yerel gastronomi mirasının korunmasının iklimle mücadelede hem kültürel hem de pratik bir boyutu olduğuna işaret etti. Öntürk'ün mesajı, afet ve iklim baskıları altında bile sürdürülebilirlik odaklı yerel çözümlerin geliştirilebileceği yönündeydi.

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE HATAY MUTFAĞI VE KÜRESEL ISINMA...

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE HATAY MUTFAĞI VE KÜRESEL ISINMA KONUSUNDA KONUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır
images

Boyabat'ı sis bulutları sardı
images

Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı
images

Karadeniz'de hayalet ağlara karşı su altı dronlarıyla restorasyon başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

Bağcılar’da bagajda yakalanan metamfetaminle ilgili 1 gözaltı

Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı

Başkan Dumandağ’dan birlik ve katılım çağrısı: borsa seçimi Elazığ için

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor