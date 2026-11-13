Hatay'ın mutfak mirasını iklim eylemiyle buluşturdu

Mehmet Öntürk'ün COP31 katılımı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Gastronomiden Küresel Eyleme Paneli'nde konuştu. Öntürk, konuşmasında hem Hatay'ın zengin gastronomi mirasını hem de iklim değişikliğinin gıda üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı.

coğrafi işaret ve tescil çalışmaları:

Öntürk, kentte yürütülen tescil ve coğrafi işaret çalışmalarına dikkat çekti. Hatay'da şu an 600 tescilli ürün bulunduğunu, deprem öncesi 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 79'a çıkarıldığını ve ayrıca 30 ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını açıkladı. Bu çabaların, yerel üreticinin korunması ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı.

israfla mücadele ve yeniden yapılanma:

Depremler sonrası zarar gören gastronomi evleri ile Gastronomi Okulu'nun yeniden inşa edilip hizmete açıldığını söyleyen Öntürk, Hatay mutfak kültüründe israfa yer olmadığını belirtti. Ekmek, sebze ve meyvelerin farklı şekillerde değerlendirilerek tüketime kazandırıldığına dikkat çekti. Ayrıca yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüldüğünü ve kentte Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birinin kurulduğunu aktardı.

küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkileri:

Öntürk, küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Aşırı yağış ve kuraklık gibi iklimsel uçların tarımsal üretimi zorlaştırdığını, bunun sonucunda üretim kayıpları ve tarlada kalan ürünlerin önemli bir israf kaynağı olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede dünya genelinde yeni planlama ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hatay örneği üzerinden yapılan sunum, yerel gastronomi mirasının korunmasının iklimle mücadelede hem kültürel hem de pratik bir boyutu olduğuna işaret etti. Öntürk'ün mesajı, afet ve iklim baskıları altında bile sürdürülebilirlik odaklı yerel çözümlerin geliştirilebileceği yönündeydi.

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE HATAY MUTFAĞI VE KÜRESEL ISINMA KONUSUNDA KONUŞTU.