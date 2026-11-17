Hatay’a ayrılan hibe ve proje lansmanı:

Asya Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında toplam 150 milyon euro tutarındaki hibe desteğinin 60 milyon eurosu Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (HATSU) tahsis edildi. Projenin lansman toplantısı ve imza töreni, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamı ve dağılımı:

Hibe desteği Hatay’ın yanı sıra Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin illerinde kullanılacak. Proje ile kurulması planlanan güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 186 megavat olarak öngörülüyor ve bu tesislerin yılda yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretmesi hedefleniyor.

Hatay’daki yatırımlar ve beklenen faydalar:

Hatay’a ayrılan 60 milyon euro hibenin, Hassa, Erzin ve Kumlu ilçelerinde kurulacak güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinde kullanılması planlanıyor. Proje genelinde yıllık yaklaşık 120 bin ton sera gazı emisyonunun önlenmesi, yaklaşık 150 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması ve 800 milyon litre su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. HBB, bu yatırımlarla enerji giderlerini azaltarak tasarruf edilen kaynakları farklı belediye hizmetlerine yönlendirmeyi amaçlıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'LA BİR ARAYA GELDİ.