İGA İstanbul Havalimanı'nda yeni 'SOLO' durak: Burhan Doğançay

İGA İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat platformu İGA ART, 'SOLO' sergi dizisinin ikinci bölümünü Türkiye'nin çağdaş sanatının öncülerinden Burhan Doğançay için açtı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Marcus Graf'ın üstlendiği 'Burhan Doğançay: SOLO' sergisi, Dış Hatlar'daki İGA ART Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor ve ziyaretçilere ücretsiz erişim sağlıyor.

Serginin odağı:

Sergi, tek bir sanatçının tek bir özgün eserine odaklanan 'SOLO' kavramı çerçevesinde Doğançay'ın ikonik Ribbons (Kurdeleler) serisinden 'Sharp as an Arrow' adlı çalışmasını merkeze alıyor. Doğançay'ın 1962'de New York'a gidişiyle başlayan ve kent duvarlarındaki afişler, yırtılmış kâğıtlar, yazılar ve katmanlaşan gündelik hayat izlerine odaklanan üretimi, kapsamlı bir görsel seçkiyle izleyiciye aktarılıyor.

Sergi içeriği ve eşlik eden etkinlikler:

Merkezdeki eserin yanı sıra sergide Yahşi Baraz Koleksiyonu'ndan fotoğraflar ve Doğançay'ın geçmiş sergilerine ait özgün afişler yer alıyor. Program kapsamında Yahşi Baraz, Marcus Graf ve İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülveli Kaya ile gerçekleştirilecek söyleşiler bulunuyor. Ayrıca sanatçının yaşamına, fotoğraf çalışmalarına, 2012'de İstanbul Modern'de düzenlenen 'Kent Duvarlarının Yarım Yüzyılı' retrospektifine ve Doğançay Müzesi'ne odaklanan belgesel gösterimleri ziyaretçilerle buluşuyor. Küratöryel metinler, Doğançay'ın Paris, Ankara, New York ve İstanbul dönemlerindeki gelişimini ve uluslararası sanat ortamındaki konumunu ele alıyor.

Ziyaret bilgileri:

'Burhan Doğançay: SOLO' sergisi, İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı A-B Knuckle bölgesinde bulunan İGA ART Galeri'de Şubat 2027'ye kadar ücretsiz olarak gezilebilir.

DÜNYANIN BULUŞMA MERKEZİ İGA İSTANBUL HAVALİMANI, TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİNİ VE KÜLTÜR MİRASINI MİSAFİRLERİNE SUNMAYA DEVAM EDİYOR. İSTANBUL HAVALİMANI’NIN KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU İGA ART, "SOLO" SERGİ DİZİSİNİN İKİNCİ DURAĞINI BURHAN DOĞANÇAY’A AYIRDI. İGA ART GALERİ’DEKİ SERGİ ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GÖRÜLEBİLECEK.