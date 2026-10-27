Havza'da kavşakta çarpışma: anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Havza ilçesinde saat 09.40'ta iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Olay, Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Kavşağı'nda yaşandı.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü istikametinde seyreden Serkan S. idaresindeki 55 AJJ 584 plakalı otomobil ile İsmail A. yönetimindeki 48 HD 491 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Serkan S.'nin kullandığı araç yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki aracın sürücüsü yara almazken, araçtaki Musadiye S. ile 3 yaşındaki kızı A.N.S. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve çocuk Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve tarafların ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ANNE VE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YARALANDI.