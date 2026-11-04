Hayalet uçakların mucidinden Türk savunma sanayisine yüksek not

Ergün Kırlıkovalı'nın değerlendirmesi

F-35 ve B-2 gibi platformlarda kullanılan görünmezlik kaplamasının mucidi Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin "Geleceği inşaa et" kariyer programında yaptığı konuşmada Türk savunma sanayisinin son yıllardaki performansından övgüyle söz etti. Kırlıkovalı, geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisinin hayalet uçaklarda kullanılan polimer kaplamalarla ilişkilendirildiğini hatırlattı.

Program ve gençlerle buluşma:

Kırlıkovalı, lise ve üniversite öğrencileriyle girişimcilik ve inovasyon üzerine bir araya geldi; katılımcılara deneyimlerini aktararak sektördeki fırsatlara dikkat çekti. Programın ardından İhlas Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, Türk mühendislerin ve projelerin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

KAAN ve geleceğe dair öngörüler:

Polimer bilimcisi, Türk savunma sektöründe tanıdığı kişilerin yetkinliğine vurgu yaparak en çok dikkatini çeken projenin KAAN olduğunu belirtti. Kırlıkovalı, KAAN'da F-22'de olmayan bazı özelliklerin bulunduğunu, şu an yabancı motor kullanmasına rağmen bir Türk motoru ve küçük dokunuşlarla uçağın 5. değil 6. nesle doğru ilerleyebileceğini söyledi. Ayrıca günümüzde F-22'lere dron ordusu ile birlikte görev yapma yetenekleri kazandırılmaya çalışıldığını; buna karşın KAAN'ın bu tür yetenekleri baştan tasarım aşamasında gözettiğini ifade etti.

Kırlıkovalı, savunma sanayinin süratini koruması halinde Türkiye'nin 5-6 yıl içinde dünya ülkeleri arasında ilk altıya rahatlıkla girebileceği değerlendirmesinde bulundu. Bu yorumlar, yerli projelere ve insan kaynağına yapılan yatırımların sonuçlarını gösteren bir perspektif olarak sunuldu.

Etkinlik, gençlere yönelik kariyer yönlendirmeleri ve sektördeki somut örneklerle devam etti; Kırlıkovalı'nın değerlendirmeleri, savunma sanayiinin hem teknolojik hem de beşeri sermaye açısından ilerlediğine dair güçlü bir işaret olarak aktarıldı.

F-35’leri görünmez yapan bilim adamından Türk savunma sanayisine övgü