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Hayali gerçek oldu: 73 yaşındaki Bayram Özatalay kaymakamlık koltuğuna oturdu

Niksar'da 73 yaşındaki Bayram Özatalay'ın kaymakam olma dileği, Kaymakam Kadir Perçi tarafından makamda ağırlanarak yerine getirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayali gerçek oldu: 73 yaşındaki Bayram Özatalay kaymakamlık koltuğuna oturdu

Etkinlik ve dilekler:

Niksar'da faaliyet gösteren özel bir bakım evinde kalan yaşlılar, "bir dilek hakkım olsaydı" etkinliğinde isteklerini paylaştı. Bakım merkezi işletmecilerinden Sadullah Karataş, yaşlıların dileklerini sosyal medyada yayınladı. Katılımcılar arasında kimi hacca gitmek, kimi kovboy olmak, kimi muhtar olmak istediğini söylerken, bir kişi eşinin hayatta olmasını diledi. Etkinlikte 73 yaşındaki Bayram Özatalay ise kaymakam olmak istediğini belirtti.

Kaymakamın karşılaması ve buluşma:

Dileği öğrenen Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Özatalay'ı makamında ağırlamak üzere bakım merkezine makam aracını gönderdi. Kaymakamlığa getirilen Özatalay, Perçi tarafından kapıda karşılandı. Yaşlılar Günü dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Özatalay'a bırakan Perçi, misafiriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Koltuğa oturan Özatalay, hayalini gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadı.

Kadir Perçi ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Bayram amcamızın bu hayalini öğrendik. Duygulandık. Daha önce 23 nisanda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza koltuğu devrediyorduk. Amcamızın hayalini gerçekleştirmek istedik"

Etkinlik, bakım merkezi sakinlerinin dileklerinin görünür kılınması ve yerel yönetim temsilcileriyle doğrudan temas kurması açısından önem taşıdı. Hem bakım evi personeli hem de kaymakamlık yetkilileri, bu tür buluşmaların moral ve toplumsal bağları güçlendirdiğini belirtti.

NİKSAR KAYMAKAMI KADİR PERÇİ, KAYMAKAM OLMA DİLEĞİNDE BULUNAN 73 YAŞINDAKİ BAYRAM ÖZATALAY&#039;I...

NİKSAR KAYMAKAMI KADİR PERÇİ, KAYMAKAM OLMA DİLEĞİNDE BULUNAN 73 YAŞINDAKİ BAYRAM ÖZATALAY'I MAKAMINDA AĞIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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