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Haydarlar Gölü'nde dolunay şöleni: göl kıyısında gece kampı ve fotoğraf akını

Hatay'daki volkanik Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde ziyaretçilere eşsiz yansımalar sundu; kamp, yemek ve fotoğraf keyfi gece boyunca sürdü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Haydarlar Gölü'nde dolunay şöleni: göl kıyısında gece kampı ve fotoğraf akını

Haydarlar Gölü'nde dolunay gecesi:

Hatay'ın volkanik yapılı doğal alanlarından Haydarlar Gölü, dolunay akşamında sakin ve yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Akşam saatlerinden itibaren göl çevresine gelen vatandaşlar, su yüzeyinde beliren dolunay yansımasını izlemek için bir araya geldi.

Göl kıyısında akşam ritüeli:

Ziyaretçiler evlerinden getirdikleri yiyecekleri göl kenarında paylaşarak akşam yemeklerini yedi, kamp ateşi etrafında çay içip sohbet etti. Doğayla iç içe, sakin bir atmosfer arayanlar için göl çevresi, dolunay manzarası eşliğinde dinlenme ve sosyalleşme alanı oldu.

Fotoğraf ve paylaşım yoğunluğu:

Dolunayın su üzerindeki yansıması ve gölün volkanik dokusu, katılımcıların cep telefonlarıyla bolca fotoğraf ve video çekmesine yol açtı. Göl çevresindeki hareketlilik akşamdan geceye kadar devam etti; ziyaretçiler manzarayı kaydederek anılarını paylaştı.

Haydarlar Gölü'nün sunduğu bu görsel zenginlik, bölgenin doğal değerlerini deneyimlemek isteyenler için unutulmaz bir dolunay gecesi olarak kayda geçti.

HATAY’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN VOLKANİK YAPIYA SAHİP HAYDARLAR GÖLÜ, DOLUNAY...

HATAY’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN VOLKANİK YAPIYA SAHİP HAYDARLAR GÖLÜ, DOLUNAY GECESİNDE VATANDAŞLARIN UĞRAK NOKTASI OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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