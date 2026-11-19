Kaza anı ve yer:

Haymana ilçesi Çayraz Mahallesi yakınlarında, Haymana istikametinde akşam saatlerinde seyir hâlindeki bir tır kontrolden çıkarak bariyerleri yıktı ve orta refüje girdi.

Kazada araç plakası 42 ALV 061 olarak belirtilirken, tırda bulunan iki kişi şans eseri yaralanmadı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Haymana yönü trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ve Karayolları ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tır yol kenarına çekilerek ulaşım yeniden sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da tır orta refüje girdi, yol trafiğe kapandı